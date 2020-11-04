مدير عام الدفاع المدني يتفقد الجهوزية لفصل الشتاء

غزة- الرأي

تفقد مدير عام الدفاع المدني اللواء زهير شاهين، جهوزية مركز الدفاع المدني بمحافظة غزة، لاستقبال فصل الشتاء ومدى الاستعداد لتنفيذ مهمات الشتاء خلال المنخفضات العميقة.

وزار شاهين الإدارات المتخصصة في الدفاع المدني التي لها صلة مباشرة باستقبال نداءات المواطنين في فصل الشتاء والطواقم الميدانية التي تنفذ هذه المهام.

واطلع على عمل المضخات ومعدات الإنقاذ، ومدى جاهزية غرف العمليات لاستقبال فصل الشتاء، كما زار قسم صيانة معدات الإنقاذ والإطفاء.

واستمع لمستجدات العمل ومعيقاته واحتياجاته من مدير الدفاع المدني بمحافظة غزة المقدم رائد الدهشان، كما استمع لمدير إدارة الإطفاء والإنقاذ الرائد محمد أبو جلبمو.

ووقف اللواء شاهين على فحص مدى جهوزية المضخات والأجهزة اللاسلكية وسيارات ومعدات الإنقاذ، وتم إجراءات مناورات عملية، ووجه بعض التعليمات لهم.