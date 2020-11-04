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استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:37

الشاب الذي أطلق الاحتلال النار عليه
الشاب الذي أطلق الاحتلال النار عليه

نابلس - الرأي

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب داخل مركبته من نوع "هيونداي" أثناء مرورها قرب الحاجز العىسكري.

وزعم جيش الاحتلال في بيان له أن فلسطينياً قادماً من نابلس على متن مركبة أطلق النار من مسدسه باتجاه برج مراقبة قريب دون وقوع إصابات، بينما رد الجنوب باستهدافه فاستشهد في المكان".

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الجنود تعمدوا إطلاق النار للإجهاز على الشاب داخل المركبة.

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