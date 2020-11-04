الاحتلال يطلق النار على مركبة فلسطينية جنوب نابلس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، النار على مركبة فلسطينية قرب حاجز حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت القناة 7 العبرية، إن القوات أطلقت النار تجاه المركبة بعدما حاول سائقها إطلاق النار من مسدس.
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04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:37
نابلس - الرأي
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، النار على مركبة فلسطينية قرب حاجز حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت القناة 7 العبرية، إن القوات أطلقت النار تجاه المركبة بعدما حاول سائقها إطلاق النار من مسدس.