"واعد": 112 أسيرًا بسجون الاحتلال مصابون بفيروس كورونا

غزة- الرأي

قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين، إن عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال بلغ 112 أسيرًا.

وذكر مدير الجمعية عبد الله قنديل خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، أن 80 أسيرا من بين المصابين لا يزالون يعانون من أعراض المرض، وتم نقلهم للعزل الانفرادي

وأشار قنديل إلى أن التزايد الملفت في أعداد المصابين يعكس حجم الاستهتار الذي يمارس من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وأوضح أن مدير عيادة سجن جلبوع ديفيد داهان هو أحد أبرز المتورطين بتفشي الفيروس لدى الأسرى.

وطالب قنديل الجهات الدولية ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على تشكيل فريق دولي لحماية الأسرى والإشراف على الفحوصات الطبية؛ فلا ثقة بكل اجراءات الاحتلال وقوات سجونه

ودعا وسائل الإعلام لعدم تبني الرواية الإسرائيلية فهي مخادعة، وما تم بثه عبر قنوات صهيونية لا يعكس بالمطلق الواقع الذي يعيشه الأسرى في جلبوع، وتم نقل الأسرى المصابين في سجن جلبوع لعزل سيء.