وكالة الرأي الفلسطينية الرقابة الداخلية بوزارة الصحة تنفذ عشرات الزيارات لتثبيط انتشار الوباء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد بكيرات عن الأقصى 6 أشهر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق النار على مركبة فلسطينية جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تعقد ورشة عمل حول "طريقة تصنيع الطباخ الشمسي" وكالة الرأي الفلسطينية حماس: عمليات الهدم بالقدس والأغوار بمثابة تطهير عرقي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في الوسطى يستأنف الدراسة في مدارس البريج وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام الدفاع المدني يتفقد الجهوزية لفصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية استمرار العمل بمعبر رفح لليوم الثالث من فتحه استنثائيًا وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تعزيز تعاونها مع وزارة الحكم المحلي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تستأنف الدراسة في مراكز التدريب المهني
أخبار » أخبار الأسرى

80 منهم يعانون من أعراضه

"واعد": 112 أسيرًا بسجون الاحتلال مصابون بفيروس كورونا

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:28

غزة- الرأي

قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين، إن عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال بلغ 112 أسيرًا.

وذكر مدير الجمعية عبد الله قنديل خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، أن 80 أسيرا من بين المصابين لا يزالون يعانون من أعراض المرض، وتم نقلهم للعزل الانفرادي

وأشار قنديل إلى أن التزايد الملفت في أعداد المصابين يعكس حجم الاستهتار الذي يمارس من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وأوضح أن مدير عيادة سجن جلبوع ديفيد داهان هو أحد أبرز المتورطين بتفشي الفيروس لدى الأسرى.

وطالب قنديل الجهات الدولية ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على تشكيل فريق دولي لحماية الأسرى والإشراف على الفحوصات الطبية؛ فلا ثقة بكل اجراءات الاحتلال وقوات سجونه

ودعا وسائل الإعلام لعدم تبني الرواية الإسرائيلية فهي مخادعة، وما تم بثه عبر قنوات صهيونية لا يعكس بالمطلق الواقع الذي يعيشه الأسرى في جلبوع، وتم نقل الأسرى المصابين في سجن جلبوع لعزل سيء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟