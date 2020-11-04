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داخلية رفح تُصدر أكثر من 2500 معاملة خـلال أكتوبر

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:18

داخلية رفح تُصدر أكثر من 2500 معاملة خـلال أكتوبر
داخلية رفح تُصدر أكثر من 2500 معاملة خـلال أكتوبر

رفح- الرأي

أصدرت مديرية داخلية رفح - الشق المدني-  2637 معاملة للمواطنين خلال شهر أكتوبر الماضي، من ضمنها إنجاز469 معاملة مواليد ووفيات في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح، أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 980 معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف، و516 معاملة تصحيح الأحوال المدنية وإصدار 29 معاملة ملخص تسجيل سكان، كما أتمت دائرة الجوازات 110 معاملة.

وأشارت الإحصائية إلى أن دائرة الشئون القانونية أتمت 150استشارة قانونية و230 معاملة تدقيق أحوال مدنية، بينما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية 111 شهادة حسن سير وسلوك، وأنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 42معاملة.

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