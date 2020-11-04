وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 373 قضية وتوقف 93 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل 3560 مولودًا و209 حالات وفاة بغزة خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية داخلية رفح تُصدر أكثر من 2500 معاملة خـلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية تنمية الصحة تعتمد دورة مكافحة العدوى ضمن برنامج الامتياز وكالة الرأي الفلسطينية "بحر " يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تنفذ جولات جديدة لفحص الالتزام بإجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية "واعد": 112 أسيرًا مصابًا بكورونا بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الشتاء..فصل رعب لفقراء غزة وكالة الرأي الفلسطينية 281 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 130 حالة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الرقابة الداخلية بوزارة الصحة تنفذ عشرات الزيارات لتثبيط انتشار الوباء
أخبار » الأخبار الحكومية

تسجيل 3560 مولودًا و209 حالات وفاة بغزة خلال أكتوبر

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:42

غزة- الرأي

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية- الشق المدني أن قطاع غزة شهدَ خلال شهر أكتوبر الماضي 3560 مولوداً جديداً، و209 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد الذكور من بين المواليد بلغ 1773 مولوداً، بنسبة 49.8%، في حين بلغت نسبة الإناث 50.2% بواقع 1787 مولودة.

وفي تفصيل المحافظات، أوضحت الإحصائية أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية الداخلية بمحافظة شمال غزة 646 مولوداً، ومحافظة غزة 1298 مولوداً، فيما سجلت مديرية داخلية محافظة الوسطى 499 مولوداً، ومديرية خانيونس 671 مولوداً، ومديرية رفح 446 مولوداً.

وحول عدد الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات القطاع سجلت 209 حالات وفاة خلال أكتوبر الماضي، من بينها 132 ذكور بنسبة 63%، و77 إناث بنسبة 37%.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟