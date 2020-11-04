تسجيل 3560 مولودًا و209 حالات وفاة بغزة خلال أكتوبر

غزة- الرأي

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية- الشق المدني أن قطاع غزة شهدَ خلال شهر أكتوبر الماضي 3560 مولوداً جديداً، و209 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد الذكور من بين المواليد بلغ 1773 مولوداً، بنسبة 49.8%، في حين بلغت نسبة الإناث 50.2% بواقع 1787 مولودة.

وفي تفصيل المحافظات، أوضحت الإحصائية أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية الداخلية بمحافظة شمال غزة 646 مولوداً، ومحافظة غزة 1298 مولوداً، فيما سجلت مديرية داخلية محافظة الوسطى 499 مولوداً، ومديرية خانيونس 671 مولوداً، ومديرية رفح 446 مولوداً.

وحول عدد الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات القطاع سجلت 209 حالات وفاة خلال أكتوبر الماضي، من بينها 132 ذكور بنسبة 63%، و77 إناث بنسبة 37%.