وفد من بلديات قطاع غزة يبحث تعاونه مع الحكم المحلي

غزة- الرأي

زار وفد من مكون من عدة بلديات من قطاع غزة، وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس لتهنئته بالمنصب الجديد.

وضم وفد الزيارات، رئيس وأعضاء المجلس البلدي لكل من بلدية جباليا، بلدية رفح، بلدية عبسان الكبيرة وبلدية بيت لاهيا .

و هنأ م.مازن النجار رئيس بلدية جباليا ، م احمد أبو راس، متمنيا له النجاح والتوفيق في قيادة قطاع هام وحيوي كقطاع الحكم المحلي. وأبدى سعادته لتوليه منصب وكيل الوزارة وخاصة أنه تولي في السابق عدة مناصب في مناحي مختلفة وكان دائم التميز بادارتها.

وبدوره د أنور الشاعر رئيس بلدية رفح م.احمد أبو راس بتوليه منصب وكيلا للوزارة على أمل أن يكون بداية مبشرة لجيل الشباب وأكد على دور الوزارة في الفترة الماضية وأهميتها في دعم موظفي بلديات قطاع غزة ، وبدروه تطرق لمشروع مستشفى رفح وصرح بوعود قريبة بالاهتمام بهذا الأمر ودعا الوزارة للتعاون مع البلدية من أجل توفير الدعم الناقص للمشفى .

وأبدى د.أنور أبو ظريفة رئيس بلدية عبسان الكبيرة سعادته بتولي م.احمد أبو راس منصب الوكيل تمنى أن تكون في عهده عصر مبهج للوزارة والبلديات على حد سواء. وقد شمل اللقاء الكشف عن عدة أفكار استثمارية تسعى البلدية لانشاءها مثل شركة عبسان الاستثمارية ، وقد تم الحديث عن أهم مشكلة تعاني منها البلدية وهي الصرف الصحي ومتمنيا من الوزارة أن تأخذ بيد بلديات المنطقة الشرقية في البدء باعداد وتجهيز المخطط العام للصرف الصحي وانجازه واعتماده حسب الأصول.

وبدوره هنأ م.علاء العطار رئيس بلدية بيت لاهيا المهندس أبو راس، ودعا له بالإعانة والتوفيق في مسؤوليته، وتخلل اللقاء الحديث عن أهم أعمال المجلس البلدي الفترة الماضية عبر التنمية المستدامة فقد قام المجلس بتوفير فرص حرفية كثيرة للمواطنين وحل لأهم المشاكل التي كانت تؤرق المواطن وأن النظرة المستقبلية للبلدية أن تصل لمرحلة الاكتفاء المادي الذاتي عبر مشاريعها الاستثمارية لأبناء الوطن وقد جاء بالحوار ذكر مشاريع مثل : مشروع نماء ومشاريع تركيب عدادات للمواطنين.

هذا وقد وقام بدوره المهندس أبو راس بالترحيب بالحضور والثناء على دور البلديات الفاعل في خدمة الوطن والمواطنين والتخفيف عن كاهل المواطنين، ووعد بأن يطلع على كافة خطط البلديات في التغيير والتطوير، وأوضح على أهمية طرح مشاريع تنموية واستثمارية وخدماتية ، تحقق عائد للبلديات وصولا للاكتفاء الذاتي وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وحث البلديات على التوجه صوب التفكير خارج الصندوق من أجل إيجاد حلول إبداعية تحقق لهم حل لكافة المشاكل التي تواجه البلديات.

بدوره أكد وكيل وزارة الحكم المحلي أنَّ وزارته أعدت خطة لتنظيف مصارف تجمع المياه، وتشكيل لجنة طوارئ للمتابعة مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.