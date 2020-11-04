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وزارة العمل تبحث مع سلطة الأراضي قضايا الجمعيات التعاونية الإسكانية

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:08

وزارة العمل تبحث مع سلطة الأراضي قضايا الجمعيات التعاونية الإسكانية
وزارة العمل تبحث مع سلطة الأراضي قضايا الجمعيات التعاونية الإسكانية

غزة- الرأي

بحثت وزارة العمل، من خلال الإدارة العامة للتعاون، الإشكاليات والقضايا التي تتعلق بالجمعيات التعاونية الإسكانية.
واستقبل  نبيل المبحوح مدير عام الإدارة العامة للتعاون، وأعضاء من الإدارة، وفدًا من سلطة الأراضي برئاسة م.حسن السرحي مدير عام أملاك الحكومة، للحديث حول الإشكاليات الخاصة بالجمعيات الإسكانية وعضويات أعضائها.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع سلطة الأراضي للحديث حول الجمعيات التعاونية الإسكانية.
والجدير بالذكر أن هيئة العمل التعاوني التابعة لوزارة العمل، هي هيئة مسؤولة عن ترخيص وتنظيم وتدقيق عمل الجمعيات التعاونية، ومراقبتها، وفتح الحسابات البنكية، وإجراء المعاملات الخاصة بتلك الجمعيات، والإشراف على توزيع أرباحها.
كما وتختص الهيئة بمراقبة القرارات المركزية الصادرة عن الجمعيات التعاونية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها، سواء من ميزانية الجمعية، أم الممولة من الجهات المانحة.
وتشرف الهيئة على نحو 185 جمعية تعاونية زراعية وحرفية واسكانية وخدماتية، موزعين على محافظات القطاع
 

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