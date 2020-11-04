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حكم بالمؤبد على مدان بقتل المواطن يونس العويدات

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:18

الوسطى - الرأي

أصدرت محكمة بداية دير البلح اليوم الأربعاء حكمًا بالحبس المؤبد على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني في قضية مقتل المواطن يونس محسن العويدات.

وحكمت بمعاقبة المدان الأول (ع/ش) بالحبس المؤبد وذلك عن تهمة القتل قصداً وحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة وبدون ترخيص وحمل آلة مؤذية وإتلاف مال الغير والمشاجرة في مكان عام والاكتفاء بمدة توقيف المدان الثاني (غ/ش) من تاريخ 08/12/2016 وحتى تاريخه عن تهمة إيقاع أذى بليغ بشخص آخر وحمل آلة مؤذية وإتلاف مال الغير والمشاجرة وبمعاقبة المدان الثالث(س/ع) بالحبس مدة سنة عن تهمة حيازة مفرقعات وإيقاع أذى بليغ بشخص آخر وإقلاق الراحة العامة وحمل آلة مؤذية والمشاجرة في مكان عام.

وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع، وتعديل المحكمة التهمة من القتل قصداً إلى إيقاع أذى بليغ للمتهم الثاني.

يذكر أن المدان الأول والثاني اتهموا من قبل النيابة العامة بتاريخ ( 20 / 11 /216) بقتل المغدور يونس العويدات قصداً حيث قام المدان الأول بإطلاق النار من سلاح ناري من نوع (كلاشنكوف) وأصابه بعيار ناري نافذ في الرأس بينما استخدم المتهم الثاني عصا وضرب به المجني عليه الأمر الذي أدى لإصابته إصابة بالغة أودت بحياته حسب تقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع.

والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام انجاز القضايا المحجوزة للحكم والإسراع في إنجاز قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما التى لها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي ، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، وفي اطار المحافظة  على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الاهلي والاجتماعي.

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