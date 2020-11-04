"المرور" تُطلق حملة توعوية استعداداً لفصل الشتاء

غزة- الرأي

أطلقت دائرة الإرشاد والتدريب المروري في الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة حملة توعوية للسائقين استعداداً لفصل الشتاء في محافظات قطاع غزة، وتوعيتهم بمخاطر السرعة الزائدة وحوادث الطرق والآثار المترتبة عليها.

وأوضح مدير دائرة الإرشاد والتدريب المروي مقدم أشرف أبو عربية أن الحملة تهدف إلى توعية السائقين بضرورة تفقد المركبات استعداداً لفصل الشتاء و تجنباً لمخاطر التزحلق والحوادث المرورية التي تكثر في الشتاء نظراً للحالة الجوية السيئة.

وحثًّ أبو عربية السائقين على ضرورة صيانة المركبات وخاصة الإطارات وضمان صلاحيتها، ومتابعة وسائل الرؤية، كما ناشدهم بضرورة إجراء الفحص الشتوي الدوري للمركبات وفحص الآليات مما يضمن سلامتهم وعدم تعرضهم لأي حوادث مرورية خلال فصل الشتاء.