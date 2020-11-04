وزارة العمل تنفذ 16 مخالصة عمالية بقيمة 60 ألف شيكل

غزة- الرأي

نفّذت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة لعلاقات العمل في مديريات عمل غزة وخان يونس والوسطى 16 مخالصة عمالية بقيمة 60003 شيكل.

وأنجزت 5 مخالصات في مديرية عمل خان يونس، و10 مخالصات عمالية في مديرية عمل الوسطى، فيما كانت المخالصة الأخيرة في مديرية عمل غزة.

وكانت قيمة المخالصات العمالية التي تمت في مديرية عمل خان يونس موزعة كالتالي: 4000، 4000، 7500، 15000،15000 شيكل.

وفي مديرية عمل الوسطى تم تنفيذ 10 مخالصات عمالية بقيمة 55103 شيكل.

فيما كانت قيمة المخالصة العمالية في مديرية عمل غزة 3500 شيكل.

وتعمل الادارة العامة لعلاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الانتاج، وتحصيل الحقوق العمالية وإبرام مخالصات عمالية، وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

