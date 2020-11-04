وزارة العمل تشارك في ندوة حول تأسيس الجمعيات التعاونية للنساء الرياديات

غزة- الرأي

شاركت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للجمعيات التعاونية، في ندوة تثقيفية عقدها مركز شؤون المرأة بالتعاون مع جمعية تنمية المرأة الريفية، حول تأسيس الجمعيات التعاونية للنساء الرياديات أصحاب المشاريع الصغيرة.

وتهدف الندوة إلى تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية نسوية تعمل على توفير مصدر دخل للنساء.

وقال أ.فادي الشلتوني مدير دائرة تنمية التعاون، في كلمة له خلال الندوة:" تعتبر الجمعيات التعاونية من المصادر المهمة للعديد من الفئات لتوفير مصدر دخل لها".

وأوضح الشلتوني في كلمته الإجراءات لإنشاء وتسجيل الجمعيات التعاونية.

جدير بالذكر أن هيئة العمل التعاوني التابعة لوزارة العمل، هي هيئة مسؤولة عن ترخيص وتنظيم وتدقيق عمل الجمعيات التعاونية، ومراقبتها، وفتح الحسابات البنكية، وإجراء المعاملات الخاصة بتلك الجمعيات، والإشراف على توزيع أرباحها.

كما وتختص الهيئة بمراقبة القرارات المركزية الصادرة عن الجمعيات التعاونية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها، سواء من ميزانية الجمعية، أم الممولة من الجهات المانحة.

وتشرف الهيئة على نحو 185 جمعية تعاونية زراعية وحرفية واسكانية وخدماتية، موزعين على محافظات القطاع.

