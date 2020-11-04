وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفذ 16 مخالصة عمالية بقيمة 60 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تُطلق حملة توعوية استعداداً لفصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ تعليم الوسطى تتفقد استئناف الدراسة بمدارس البريج وكالة الرأي الفلسطينية حكم بالمؤبد على مدان بقتل المواطن يونس العويدات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تبحث مع سلطة الأراضي قضايا الجمعيات التعاونية الإسكانية وكالة الرأي الفلسطينية وفد من بلديات قطاع غزة يبحث تعاونه مع الحكم المحلي وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاندونيسي يناقش آليات جديدة لتنظيم دخول وفرز المرضى وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 373 قضية وتوقف 93 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل 3560 مولودًا و209 حالات وفاة بغزة خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية داخلية رفح تُصدر أكثر من 2500 معاملة خـلال أكتوبر
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد تجتمع بمصنعي ومستوردي العجوة في قطاع غزة

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:41

الاقتصاد تجتمع بمصنعي ومستوردي العجوة في قطاع غزة
الاقتصاد تجتمع بمصنعي ومستوردي العجوة في قطاع غزة

غزة- الرأي

اجتمعت الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني بمصنعي ومستوردي العجوة في قطاع غزة.
وقال مدير عام الادارة العامة للصناعة د. رائد الجزار، إن الوزارة تعطي أهمية ومساحة كبيرة للمنتج الوطني المحلي من العجوة لكثرة استخدامه.
وأكد الجزار خلال اللقاء على ضرورة توفر المواصفات والمقاييس المطلوبة من منتج العجوة المحلي والمستورد، ووجود الجودة فيه.
وأوضح الجزار، أن كل البضائع المستوردة من العجوة ستدخل إلى الفحص المخبري، ومن تنجح سيتم الافراج عنها، أما في حال رسوبها فسيتم اتلافها.
وتم التوافق خلال اللقاء على ضرورة تحديد الاحتياج السنوي للقطاع من العجوة، وكذلك تحديد سعر بيعها للمواطنين والالتزام بالأسعار وعدم التلاعب فيها.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟