الاقتصاد تجتمع بمصنعي ومستوردي العجوة في قطاع غزة

غزة- الرأي

اجتمعت الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني بمصنعي ومستوردي العجوة في قطاع غزة.

وقال مدير عام الادارة العامة للصناعة د. رائد الجزار، إن الوزارة تعطي أهمية ومساحة كبيرة للمنتج الوطني المحلي من العجوة لكثرة استخدامه.

وأكد الجزار خلال اللقاء على ضرورة توفر المواصفات والمقاييس المطلوبة من منتج العجوة المحلي والمستورد، ووجود الجودة فيه.

وأوضح الجزار، أن كل البضائع المستوردة من العجوة ستدخل إلى الفحص المخبري، ومن تنجح سيتم الافراج عنها، أما في حال رسوبها فسيتم اتلافها.

وتم التوافق خلال اللقاء على ضرورة تحديد الاحتياج السنوي للقطاع من العجوة، وكذلك تحديد سعر بيعها للمواطنين والالتزام بالأسعار وعدم التلاعب فيها.

