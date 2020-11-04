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تصريح لسلطة الطاقة بشأن تسعيرة مولدات الكهرباء التجارية

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 05:58

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غزة- الرأي:

أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة الأربعاء، على سريان الاتفاق مع أصحاب مولدات الكهرباء التجارية بشأن التحاسب على تسعيرة 2.5 شيقل للكيلوواط ساعة.

وذكرت السلطة في بيان لها، أن التحاسب سيكون على شكل دفعة تحت الحساب إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة بالخصوص من أعمالها.

وأعلنت عن تخصيص رقم واتساب للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الخصوص وهو: 00970593606550 على أن تتضمن رسالة الشكوى البيانات التالية:

اسم المشتكي ثلاثي

رقم جوال المشتكي

المحافظة والمنطقة وأقرب معلم (مسجد/ مدرسة/ مؤسسة)

اسم المشكو ضده (صاحب المولد أو من يمثله)

رقم جوال المشكو ضده

طبيعة المخالفة / أو توقيت قطع التيار ومدته

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