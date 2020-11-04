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تحذيرات عقب توقف محطة توليد الأكسجين بمشفى شهداء الأقصى

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:28

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غزة- الرأي:

حذر مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة بغزة بسام الحمادين، من الآثار الناجمة عن توقف محطة توليد الاكسجين في مستشفى شهداء الأقصى اليوم الأربعاء.

وأشار "الحمادين" أن توقف المحطة له تداعيات خطيرة على مرضى العناية المركزة والأطفال الخدج في الحضانات وعمليات الولادة داخل المشفى.

ولفت إلى أن محطة الأكسجين قبل توقفها قد تعرضت خلال الأيام السابقة لأعطال وتطلب إصلاحها توفير مواد وقطع غيار متوفرة في مخازن شركة صندوقة بالقدس.

وقال: "مماطلة الاحتلال الاسرائيلي في اعطاء الموافقة لشركة صندوقة لإدخال المواد اللازمة لإصلاحها تسبب في توقف محطة الاكسجين مساء اليوم".

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