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تطبيق ذكي يميز السعال... كورونا يصبح شيئاً من الماضي

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:36

تطبيق ذكي يميز السعال... كورونا يصبح شيئاً من الماضي
تطبيق ذكي يميز السعال... كورونا يصبح شيئاً من الماضي

يسعى باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى تطوير تطبيق على الهواتف الذكية، من شأنه إحداث نقلة نوعية في الصراع ضد كورونا، يمكن أن يجعل المرض شيئا من الماضي، وفقا لدراسة جديدة صادرة عن المعهد.

ويتعرف التطبيق على المرض من خلال تحديد نوعية السعال الصادر من الأشخاص المصابين، خصوصا أولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، أي "الناقلين الصامتين"، بحسب دراسة جديدة للمعهد.

ومن المعروف أن الناقلين الصامتين للمرض يشكلون نسبة كبيرة، ويساهمون على نحو فعالا في نشر العدوى حول العالم.

وفي الوضع الطبيعي يصعب جدا للأذن البشرية التمييز بين سعال الشخص المعافى، وذاك المصاب بكورونا ولا تظهر عليه أعراض، ولكن من الممكن القيام بذلك من خلال الذكاء الاصطناعي.

وقد توصل الباحثون إلى اكتشافهم هذا بعد تسجيل عشرات آلاف السعالات من متطوعين على متصفحات إنترنت وهواتف.

وعندما قاموا بتغذية تسجيلات السعال الجديدة في النموذج الذي يعملون عليه، "حدد النموذج بدقة 98.5 في المائة من سعالات الأشخاص الذين تم التأكد من إصابتهم بكوفيد-19، بما في ذلك 100 في المائة لسعال المصابين الذين لم تظهر عليه أعراض، وفقا لما كتب الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة " IEEE للهندسة في الطب والبيولوجيا.

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