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ذكاء اصطناعي يجعل مساعدك الذكي يعرف اتجاه صوتك

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:40

ذكاء اصطناعي يجعل مساعدك الذكي يعرف اتجاه صوتك
ذكاء اصطناعي يجعل مساعدك الذكي يعرف اتجاه صوتك

قد يكون الذكاء الاصطناعي قريبًا مصاحبًا للمساعد الذكى في ميزة مهمة، حيث طور باحثو جامعة كارنيجي ميلون نموذجًا للتعلم الآلى يقدّر الاتجاه الذي يأتي منه الصوت، ويشير إلى نيتك لإيقاظ الجهاز من عدمه دون الحاجة إلى عبارة أو إيماءة خاصة، ويعتمد الأسلوب على الخصائص الكامنة في الصوت أثناء تردده حول الغرفة.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget"، يدرك النظام أن الصوت الأول والأعلى والأكثر وضوحًا هو دائمًا الصوت الموجه مباشرة إلى موضوع معين، وأي شيء آخر يميل إلى أن يكون أكثر هدوءًا وتأخيرًا، ويدرك النموذج أيضًا أن ترددات الكلام البشري تختلف حسب الاتجاه الذي تواجهه، حيث تميل الترددات المنخفضة إلى أن تكون متعددة الاتجاهات.

وأضاف الباحثون أن هذه الطريقة بسيطة، وتعتمد على البرامج ولا تتطلب إرسال بيانات صوتية إلى السحابة، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن ترى التكنولوجيا قيد الاستخدام، على الرغم من أن الفريق قد أصدر تعليمات برمجية وبيانات علنًا لمساعدة الآخرين في بناء عملهم.

كما أنه من السهل أن ترى إلى أين قد يؤدي ذلك، فيمكنك إخبار مساعد ذكي بتشغيل الموسيقى دون استخدام كلمة تنبيه أو ضبط مجموعة من الأجهزة المتصلة الأخرى.

قد يساعد أيضًا في الخصوصية من خلال طلب وجودك المادي مع تجنب الحاجة إلى وجود كاميرات للكشف عن النظرات الخاصة بك.

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