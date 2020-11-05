باشاك شهير يحقق فوزاً تاريخياً على مانشستر يونايتد

حقق إسطنبول باشاك شهير التركي انتصارا تاريخيا على حساب ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي بهدفين لهدف، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقدم فريق أصحاب الضيافة شوطا أول مميزا، استغل خلاله نقاط ضعف الخصم، وتمكن من إنهاء أحداثه متقدما بهدفين لهدف.

وافتتح السنغالي ديمبا با التسجيل بهدف أول عند الدقيقة 13، بعد انفراده بحارس مرمى اليونايتد إثر تمريرة طويلة ضرب إدين فيسكا من خلالها الدفاع.

وواصل اليونايتد تخبطه الدفاعي لتتلقى شباكه هدفا ثانيا حمل توقيع المتألق إدين فيسكا في الدقيقة 40، قبل أن يقلص الفرنسي أنطوني مارسيال الفارق بهدف سريع أحرزه بعد ثلاث دقائق فقط.

ودخل اليونايتد الشوط الثاني من مباراة تحت ضغط المطالبة بالتسجيل، وحاول في أكثر من مناسبة الوصول إلى شباك الفريق التركي، لكنه اصطدم بدفاع منظم نجح في إبعاد الخطورة عن مرماه.

وبذلك، سجل إسطنبول باشاك شهير أول فوز له خلال مشاركته الأولى في مسابقة دوري الأبطال الأوروبي، رافعا رصيده إلى ثلاث نقاط احتل بها المركز الرابع بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان ولايبزيغ.

وبالمقابل، تجرع مانشستر يونايتد مرارة الهزيمة الأولى ليتوقف رصيد الفريق عند 6 نقاط في صدارة المجموعة.