وكالة الرأي الفلسطينية ركلتا جزاء من فيرنر تقود تشيلسي على رين وكالة الرأي الفلسطينية باشاك شهير يحقق فوزاً تاريخياً على مانشستر يونايتد وكالة الرأي الفلسطينية بلدة إيطالية تبيع منازلها المهجورة بالمزاد بدءاً من 1 يورو فقط وكالة الرأي الفلسطينية أحد أكثر عناكب بريطانيا خطورة يعود للظهور وكالة الرأي الفلسطينية ابتكار قناع وجه بمروحة لتنقية الهواء باستمرار وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة لا ينبغي تقديمها للأطفال في الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية هذا ما يجب عمله إذا اختفت حاستا الشم والتذوق وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن أن نتذوق الطعام بأذننا؟! وكالة الرأي الفلسطينية إحذروا قيلولة ما بعد الأكل... أضرارها كثيرة! وكالة الرأي الفلسطينية ذكاء اصطناعي يجعل مساعدك الذكي يعرف اتجاه صوتك
أخبار » الرياضة و الملاعب

ركلتا جزاء من فيرنر تقود تشيلسي على رين

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:13

ركلتا جزاء من فيرنر تقود تشيلسي على رين
ركلتا جزاء من فيرنر تقود تشيلسي على رين

حقق تشيلسي فوزاً سهلاً 3-صفر على عشرة لاعبين من ستاد رين في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الأول لتيمو فيرنر ثم هدف لتامي ابراهام في الثاني اليوم الأربعاء.

ومالت الكفة سريعا نحو الفريق اللندني عندما احتسب الحكم فيليكس زوير ركلة جزاء بعدما عرقل المدفع البرازيلي دالبرت هنريكي فيرنر داخل المنطقة لينفذها المهاجم الألماني بنجاح بتسديدة أرضية قوية في الدقيقة العاشرة.

وبعدها بنصف ساعة كان دالبرت، المعار من إنتر ميلان، غير محظوظ عندما لمست الكرة يده بعد ارتطامها بكاحله ليحصل على الانذار الثاني ويطرد ويسجل فيرنر بعدها هدفه الثاني من ركلة جزاء.

وجعل أبراهام النتيجة 3-صفر بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة متقنة من ريس جيمس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟