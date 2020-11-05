ركلتا جزاء من فيرنر تقود تشيلسي على رين

حقق تشيلسي فوزاً سهلاً 3-صفر على عشرة لاعبين من ستاد رين في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الأول لتيمو فيرنر ثم هدف لتامي ابراهام في الثاني اليوم الأربعاء.

ومالت الكفة سريعا نحو الفريق اللندني عندما احتسب الحكم فيليكس زوير ركلة جزاء بعدما عرقل المدفع البرازيلي دالبرت هنريكي فيرنر داخل المنطقة لينفذها المهاجم الألماني بنجاح بتسديدة أرضية قوية في الدقيقة العاشرة.

وبعدها بنصف ساعة كان دالبرت، المعار من إنتر ميلان، غير محظوظ عندما لمست الكرة يده بعد ارتطامها بكاحله ليحصل على الانذار الثاني ويطرد ويسجل فيرنر بعدها هدفه الثاني من ركلة جزاء.

وجعل أبراهام النتيجة 3-صفر بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة متقنة من ريس جيمس.