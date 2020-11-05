الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، 17 مواطنًا من مناطق متفرفة من الضفة الغربية والقدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات في طولكرم، واعتقلت كل من: لؤي الشقر، نظير نصار، فادي رداد، جاسر خاروف، عماد العصبة، نادر الخاروف، أمجد عدنان، مروان صدقي، أمجد عدنان أبو خليل، فؤاد القب.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 3 مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية، وهم: عبد الكريم حسين، مصطفى سفيان رياشي، زيد فتحي سويدان.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمادة عمر عبيات من منطقة واد أبو فريحة شرق بيت لحم، والشاب فخر عقيل زغلول من بلدة دير شرف غرب نابلس، فيما اعتقلت الأسير المحرر محمد أبو عادي في بلدة كفر نعمة قضاء رام الله.

ومن القدس، اعتقلت القوات الشابين: يزن أمجد عبيد، وفيصل لؤي عبيد من المدخل الغربي لبلدة العيساوية، والفتى محمد حمزة عبيد من وسط البلدة.