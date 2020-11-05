الصحة: فرق الطب الوقائى تجري نحو (4000) مسحةPCR للمسافرين

غزة- الرأي

أكد رئيس قسم الأوبئة الدكتور نضال غنيم، أن وزارة الصحة باشرت بإجراءات فحوصات PCR للمسافرين، فور إعلان الكشوفات عبر وزارة الداخلية.



وأوضح بأنه تم العمل على ستة مراكز صحية، موزعة على كافة مناطق غزة لمتابعة الفحوصات في المختبرات التابعة لمراكز الرعاية الأولية.



وذكر أن إجمالي الفحوصات خلال الايام الثلاثة لفتح المعبر نحو (4000) عينة، ولفت إلى أن الفحوصات ما زالت سارية طيلة فتح المعبر من كلا الجانبين.



وبين أن نتائج الفحوصات يتم تحويلها مباشرة إلى المعبر، بحيث يتسلم المسافر شهادة خلو أمراض فور خروج النتيجة إن كانت سلبية.



ونوه د. نضال بأن هناك العديد من المعيقات، أبرزها ضيق الوقت بسبب محدودية فتح المعبر، لفحص وسحب العينات بناء على كشوفات المسافرين.