وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات توضح آلية تعاملها مع فصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: فرق الطب الوقائى تجري نحو (4000) مسحةPCR للمسافرين وكالة الرأي الفلسطينية العلاج الطبيعي بمجمع الشفاء يقدم نحو (2000) جلسة علاجية خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية مغادرة 858 مسافرًا ووصول 545 عائدًا عبر معبر رفح الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2667) الخميس 5/11/2020 وكالة الرأي الفلسطينية تعطل خط الوسطى وتوربين من شركة التوليد وكالة الرأي الفلسطينية الأسير الأخرس يواصل إضرابه لليوم 102 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يتخطى دينامو كييف بصعوبة ويوفنتوس يفوز بسهولة
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: فرق الطب الوقائى تجري نحو (4000) مسحةPCR للمسافرين

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:40

الصحة: فرق الطب الوقائى تجري نحو (4000) مسحةPCR للمسافرين
الصحة: فرق الطب الوقائى تجري نحو (4000) مسحةPCR للمسافرين

غزة- الرأي

أكد رئيس قسم الأوبئة الدكتور نضال غنيم، أن وزارة الصحة باشرت بإجراءات فحوصات PCR للمسافرين، فور إعلان الكشوفات عبر وزارة الداخلية.


وأوضح بأنه تم العمل على ستة مراكز صحية، موزعة على كافة مناطق غزة لمتابعة الفحوصات في المختبرات التابعة لمراكز الرعاية الأولية.


وذكر أن إجمالي الفحوصات خلال الايام الثلاثة لفتح المعبر نحو (4000) عينة، ولفت إلى أن الفحوصات ما زالت سارية طيلة فتح المعبر من كلا الجانبين.


وبين أن نتائج الفحوصات يتم تحويلها مباشرة إلى المعبر، بحيث يتسلم المسافر شهادة خلو أمراض فور خروج النتيجة إن كانت سلبية.


ونوه د. نضال بأن هناك العديد من المعيقات، أبرزها ضيق الوقت بسبب محدودية فتح المعبر، لفحص وسحب العينات بناء على كشوفات المسافرين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟