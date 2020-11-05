بلدية النصيرات توضح آلية تعاملها مع فصل الشتاء

الوسطى- الرأي:

قالت بلدية النصيرات إنها شكلت لجنة طوارئ خاصة بفصل الشتاء، ووضعت خطة للتعامل مع أي طارئ خلال هذا الفصل.

وأوضح رئيس بلدية النصيرات إياد مغاري في تصريحات نشرت على صفحة البلدية اليوم الخميس، أن البلدية شكلت لجنة طوارئ عليا مكونة من البلدية والشرطة والدفاع المدني ووكالة الغوث ووزارات حكومية ومؤسسات أهلية بالإضافة لفصائل العمل الوطني والاسلامي للتعامل مع فصل الشتاء وتداعياته على سكان المخيم.

وذكر أنه تم تنظيف وتأهيل مصافي مياه الأمطار، وتشكيل فرق تدخل سريع للتعامل مع أي طارئ، وتجهيز ارشادات خاصة بالتعامل مع المنخفضات الجوية المتوقعة.

وبين أنه تم إعداد خطة للتعامل السريع ونزح المياه مع المنازل المتوقع دخول مياه الأمطار فيها، وتسوية الشوارع الترابية لتسهيل حركة المواطنين خلال فصل الشتاء.