الحكم المحلي تبحث سُبُل التعاون المشترك مع وزارة العدل

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، مع وكيل وزارة العدل المستشار الدكتور محمد النحال سُبُل التعاون المشترك.

وتأتي هذه الزيارة لوكيل وزارة العدل للحكم المحلي لتهنئة المهندس، أحمد أبو راس بالمنصب الجديد.

وهنأ الدكتور محمد النحال وكيل وزارة العدل، م أحمد أبو راس، متمنيا له النجاح والتوفيق في مسؤوليته، وتمنى أن يكون بداية مبشرة لجيل الشباب وأكد على دور الوزارة في الفترة الماضية في خدمة المواطنين، وأكد على أهمية التعاون المشترك بين الحكم المحلي والهيئات المحلية بوجود وزارة العدل.

هذا وقام بدوره المهندس أبو راس بالترحيب بالحضور والثناء على دور وزارة العدل الفاعل في خدمة الوطن والمواطنين والتخفيف عن كاهل المواطنين، وأبدى ترحيبا بأي تعاون قادم بين الحكم المحلي ووزارة العدل.