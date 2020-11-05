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تخليدا لذكرى الرئيس الراحل

"هنية" يعلن عن لقاء كروي يجمع نجوم كرة القدم .. الثلاثاء المقبل

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:28

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن إقامة مباراة في كرة القدم تخليدا لذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات، تجمع بين نجوم اللعبة في محافظات غزة.

وأوضح عبد السلام هنية أن المباراة ستقام يوم الثلاثاء المقبل في استاد فلسطين بمدينة غزة، والذي يصادف (11) نوفمبر ذكرى وفاة الرئيس الراحل.

وقال إن المباراة ستجمع نجوم كرة القدم بين فريق الوسطى والجنوب  وفريق غزة والشمال، وأضاف أن الترتيبات جارية للتحضير للمباراة وتشكيل الفريقين تمهيدا لتنظيم احتفالية كروية تليق بتخليد الذكرى والاحتفال بافتتاح مشروع تطوير مرافق استاد فلسطين.

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