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تربية الوسطى تعزز تعاونها مع الرابطة الإسلامية بالوسطى

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:47

تربية الوسطى تستقبل وفداً من الرابطة الإسلامية بالوسطى
تربية الوسطى تستقبل وفداً من الرابطة الإسلامية بالوسطى

الوسطى- الرأي

 ناقش مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، سبل دعم ومساندة الطلبة خلال جائحة كورونا ودور الجهات الطلابية والتنظيمية في إنجاح خطة العودة الآمنة للمدارس بمراحلها المختلفة مع وفد من الرابطة الإسلامية بالمحافظة الوسطى.

وضم كل من د. عبد الجواد العطار القيادي في الجهاد الإسلامي ومسئولة الرابطة وسام أبو خضير ومسؤولة ملف المدارس إسلام أبو عمرة ومسؤول ملف المدارس محمود جوهر، بحضور رئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول.


  ورحب مدير التربية والتعليم بالوفد، وأكد حرص المديرية على التواصل والتنسيق مع كافة الأطر والفعاليات بما يخدم الطالب ويعززه خلال هذه الفترة الحساسة والمتمثلة بجائحة كورونا، وقدم الحاج شرحاً عن خطة العودة الآمنة ومراحلها المختلفة وما تتضمنه من متطلبات السلامة والوقاية للطلبة، مشيداً بالتعاون والتنسيق مع الرابطة الإسلامية لدعم الطلبة والحفاظ على المسيرة التعليمية.


وأضاف الحاج بأن العلاقة التي تربط المديرية مع جميع المؤسسات و الفعاليات هي علاقة تكاملية تهدف إلى خدمة الطلبة والمدارس، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق مع الرابطة الإسلامية بما يخدم مصلحة الطلاب.


 من جانبه عبر د. عبد الجواد العطار عن شكره لمديرية الوسطى على حسن الاستقبال، وهنأ المديرية بعدة التعليم الوجاهي والذي جاء نتيجة لجهود كافة طواقم المديرية والمدارس في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وأكد العطار حرص حركة الجهاد الإسلامي والرابطة الإسلامية على التواصل والتنسيق الدائم مع مديرية الوسطى في كافة المجالات وحتى يتمكن مجتمعنا وطلابنا من الخروج من تجاوز هذه الفترة والوصول إلى بر الأمان.

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