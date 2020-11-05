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بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ..

مبــاحث كرم أبو سالم تضبط كمية من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:24

مبــاحث كرم أبو سالم تضبط كمية من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات
مبــاحث كرم أبو سالم تضبط كمية من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات

غزة- الرأي

 ضبطت المباحث العامة - قسم معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني كمية من السلع التموينية المخالفة للمواصفات الفلسطينية .


وقالت مباحث معبر كرم أبو سالم:" إنها من خلال متابعتها لحركة دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، ضبطت كمية من البضاعة المخالفة للمواصفات والمعايير الفلسطينية والتي تعود لعدد من التجار داخل قطاع غزة".


وذكرت المباحث أنها ضبطت "1980" كرتونة آندومي منتهية الصلاحية و" 804" كرتونة جلي أطفال بسبب انقضاء ثلثي المدة بالإضافة إلى ضبط "1920" كرتونة جلي لانتهاء صلاحيتها، و"832" كرتونة كيك مخالفة للمواصفات الفلسطينية .


ولفتت مباحث المعبر إلى أنها حررّت محاضر ضبط بالكميات المضبوطة بحضور مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني, وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول المتبعة .

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