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شرطة محافظة غزة تُكرّم أحد متطوعي تزيين الشوارع

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:29

|شرطة محافظة غزة تُكرّم أحد متطوعي تزيين الشوارع
|شرطة محافظة غزة تُكرّم أحد متطوعي تزيين الشوارع

غزة- الرأي

في لفتة جديدة أضفت الجمال على أحد شوارع مدينة غزة الرئيسية، الشاب الثلاثيني أبو عوض اللوح صاحب المبادرة التطوعية، أطلق حملةً لتزيين شوارع مدينة غزة، ابتداءً من "شارع الثلاثيني" بالمحافظة عبر زراعته لأشجار الزينة والورود وسط الجزيرة القائمة بين مساريّ الشارع، وتزينها بالإضاءات الليلية الجميلة .


مبادرةٌ لاقت الترحاب والتشجيع من شرطة محافظة غزة، والتي بدورها دعت المواطن اللوح للحضور لمقرها لتكريمه وتشجيعاً لمبادرته النوعية في الحفاظ على الشكل الجمالي للشارع .


وخلال لقاءٍ بالعميد جمال الديب مدير شرطة محافظة غزة ونائبه المقدم هاشم السرحي، والمقدم سامح اشتيوي مدير العلاقات العامة، كرّمت قيادة شرطة محافظة غزة المواطن أبو عوض اللوح المتطوع في حملة تزيين شوارع مدينة غزة، بدرع تذكاري ومكافأةً تشجيعية تقديراً وتكريماً لمبادرته النوعية .


وأشاد العميد الديب بهذه المبادرة الفريدة والمميزة مؤكداً أنها تعبر عن أصالة الانتماء للوطن وترسخ مبادئ وتعاليم ديننا الحنيف، ًوعلى أهمية هذه المبادرات التي تعكس رُقي قيم وثقافة أبناء مجتمعنا.

|شرطة محافظة غزة تُكرّم أحد متطوعي تزيين الشوارع 14012_1
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