مكافحة المخدرات تضبط 5 فروش حشيش و1200 حبة مخدرة

غزة- الرأي

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات فرع غزة مساء اليوم الأربعاء، 5 فروش حشيش و1200 حبة مخدرة خلال مهمتي تفتيش.



وقال مدير فرع غزة مقدم عطا ناصر :" إنه خلال مهمة تفتيش منزل المدعو (ط.ح) تم ضبط 1200حبة مخدرة من نوع روتانا وفرش حشيش ونصف ".



وفي ذات السياق، أشار مقدم ناصر إلى أنه تم تفتيش منزل المدعو (ع.ف) وضبط 4 فروش حشيش.



ولفت إلى أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.



وشدد ناصر على أن شرطة مكافحة المخدرات ستلاحق كل من يروج هذه المواد السامة بين أبناء شعبنا.