الاقتصاد تقرر منع استيراد السمن النباتي إلى غزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة اليوم الخميس، منع استيراد أي صنف من السمن النباتي التي تحمل رسوم حيوانية توحي بأنها سمنة بقرية.

وقال مدير عام حماية المستهلك بالوزارة عبد الفتاح أبوموسى، إن بعض المستوردين يقوم بإستيراد السمن النباتي ويوجد في بطاقة البيان صورة بقرة على أنها حيوانية، وهذا نوع من الغش والتدليس.

وأوضح أبوموسى، أنه تم التعميم على موظفي الوزارة في المعابر بمنع إدخالها ومصادرتها وإتلافها فورا على المعابر.

وذكر أن طواقم حماية المستهلك قامت بعمل محاضر ضبط لجميع الأصناف التي تحتوي على رسوم الأبقار، وتحويلها للشئون القانونية لإخذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.