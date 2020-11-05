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الغصين يزور جمعية "التوفيق التعاونية" لصيادي الأسماك

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:55

الغصين يزور جمعية "التوفيق التعاونية" لصيادي الأسماك
الغصين يزور جمعية

غزة- الرأي

زار وكيل وزارة العمل م.إيهاب الغصين، ومدير عام هيئة العمل التعاوني أ.نبيل المبحوح، مقر جمعية التوفيق التعاونية لصيادي الأسماك، لمناقشة أوضاع الجمعية والإطلاع على قضاياها.
وناقش الوكيل مع أعضاء الجمعية أبرز المشاكل التي تواجه الجمعية وصيادي الأسماك وأصحاب السفن و مراكب الصيد.
وأكد الوكيل على العمل على حل جميع المشاكل والقضايا العالقة التي تواجه أعضاء الجمعية.
وقال في كلمة له خلال اللقاء:" نحن جاهزون لخدمة الجمعية في كل شيء، وعلى استعداد كامل لتسهيل أعمالكم".
وفي ختام زيارته أجرى الوكيل جولة على مرافق الجمعية التي تخدم الصيادين، وتضم معدات وأدوات تخدم قطاع الصيد.
وتأسست جمعية "التوفيق" في عام 1973، وتضم ما يقارب 500 عضو من ملاك الصيد البحري، وتقوم بخدمة أعضائها بتوفير مستلزمات الصيد والثلج بأسعار مناسبة لهم.
 

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