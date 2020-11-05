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مع بداية مهام عملها في القطاع

أبو الريش يستقبل مديرة الصحة العالمية في غزة

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:06

أبو الريش يستقبل مديرة الصحة العالمية في غزة
أبو الريش يستقبل مديرة الصحة العالمية في غزة

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش في مكتبه صباح اليوم الخميس،  مديرة الصحة العالمية في غزة، السيدة ساشا بوتسوما مع بداية مهام عملها في القطاع.

 حيث أشاد د. أبو الريش بمدى الشراكة مع فريق مكتب الصحة العالمية في قطاع غزة بتنفيذها العديد من البرامج التطويرية الصحية والتعاون الوثيق في صياغة الخطط والاستراتيجيات الصحية,والاسهامات المتميزة التي ساعدت في تقديم الخدمة والرعاية الصحية خلال الفترة الماضية .


واستعرض د. أبو الريش أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية والتي كان ابرزها الحصار المفروض على قطاع غزة واثره على على مستوى تقديم الخدمة الصحية حيث تفاقم أزمة نقص الادوية والمهمات الطبية,  بالاضافة الى ما تقدمه وزارة الصحة في اطار مواجهة جائحة كوفيد 19 .


وتمنى د. أبو الريش للسيدة بوتسوما التوفيق في مهامها الجديدة على رأس طاقم مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة .

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