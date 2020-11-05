مُديريات الداخلية تُصدر أكثر من 60 ألف مُعاملة خلال أكتوبر

غزة- الرأي

أصدرت مديريات وزارة الداخلية - الشق المدني 60 ألف و108 معاملة للمواطنين خلال شهر أكتوبر المُنصرم، من ضمنها إنجاز "19792" معاملة مواليد ووفيات ومعاملة سجل سكان في المحافظات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المديريات الخمس "غزه –الشمال – الوسطى-خانيونس – رفح"، أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت "24316" معاملة هويات "بدل فاقد-وأولي-وبطاقات تعريف" و"1368" معاملة تصحيح أحوال مدنية.

وأشارت أن دائرة الجوازات في المديريات أتمت "788" معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، فيما أنجزت دائرة الإقامات "534"معاملة تنوعت بين (بطاقة إقامة – إفادات).

وبيّنت الإخصائية أن دائرة الشئون القانونية أتمت "358" معاملة و"10406" معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أصدرت الشؤون العامة "1848 "شهادة حسن سيرة وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية "698"معاملة.

الجدير ذكره أن المُديريات التابعة لوزارة الداخلية-الشق المدني تقدم خدماتها المدنية لأكثر من 2 مليون نسمة يعيشون في قطاع غزة.