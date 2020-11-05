الزراعة و"الفاو" تنفذان ورشات عمل لمربي "الأبقار الحلوب"

غزة- الرأي

نظمت وزارة الزراعة بالشراكة مع منظمة "الفاو" عدة ورشات عمل تدريبية لمستفيدي مشاريع "الطاقة الشمسية" من مربي "الابقار الحلوب "في شمال غزة.



و نفذت زراعة شمال الأسبوع الحالي ورشتين متتاليتين لمربى الابقار، شملت التعريف بنظم الطاقة الشمسية، وكيفية التعامل معها.



وشارك بتنفيذ الورشة من جهة وزارة الزراعة م. سهيل نعيم من قسم الانتاج الحيواني.



بدوره، أعرب م.جبر قرموط مدير مديرية زراعة شمال غزة عن امتنانه وشكره للمنظمات والمؤسسات التي تدعم المشاريع التي يتم تنفيذها دعما لصمود المزارع،لافتاً الى أن وزارة الزراعة دائما تقف في الصف الاول لخدمة المزارع الفلسطيني.

