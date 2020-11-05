بلدية المغراقة تهنئ وكيل وزارة الحكم المحلي بالمنصب الجديد

غزة- الرأي

زار وفد من بلدية المغراقة وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس أحمد أبو راس لتهنئته بالمنصب الجديد.

وضم وفد الزيارة رئيس البلدية نضال أبو كميل وأعضاء المجلس البلدي، وكان في استقبالهم وكيل الوزارة ومدير الشؤون الإدارية الاستاذ موسي جبر ومدير المنطقة الأستاذ أحمد سمارة.

وهنأ رئيس بلدية المغراقة المهندس احمد أبو راس، منصبة الجديد متمنيا له النجاح والتوفيق في قيادة قطاع هام وحيوي كقطاع الحكم المحلي.

وعبر أبو كميل عن أهمية منطقة المغراقة وأنها الوصلة ما بين محافظتي الوسطى وغزة.

وطرح أبو كميل عدة مشاكل يعانيها سكان المنطقة وأن البلدية بحاجة لدعم لوجستي إداريا وفنيا وماليا.

وأكد بدوره المهندس أبو راس على ضرورة اهتمام البلدية بتقديم أفضل الخدمات وأجودها للمواطنين، والعمل على تسهيل الإجراءات والمعاملات لتخفيف معاناة الموطنين وإعداد الخطط المناسبة لتعزيز الإيرادات للنهوض بالبلدية وخدماتها.