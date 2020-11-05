التنمية البشرية بالداخلية يفتتح دورة بعنوان "العمل بروح الفريق"

غزة- الرأي

افتتح معهد التنمية البشرية التابع للمديرية العامة للتدريبفي وزارة الداخلية، دورة تنموية متخصصة بعنوان " العمل بروح الفريق" وذلك في قاعة الشهيد العقيد إسماعيل الجعبري بموقع أنصار غرب مدينة غزة.

واستهدفت الدورة "40" ضابطاً من منتسبي مختلف الأجهزة الأمنية والإدارات المركزية بوزارة الداخليـة بمشاركة مدرب دولي مختص بمجال التدريب والتنمية البشرية.

وتهدف الدورة إلى تنمية روح العمل الجماعي لدى منتسبي وزارة الداخلية وزيـادة الثقة بالفريق وتقوية مهارات التواصل الفعال والقدرة على حل المشكلات والاختلافات في أداء الأعمال وتحقيق الانضباط والالتزام للوصول للأهداف المشتركة التي تسعى المؤسسة لتنفيـذها.