أوقاف غزة تشارك في تنفيذ البرنامج الدعوي "ولتصنع على عيني"

غزة- الرأي

شاركت مديرية أوقاف غزة في البرنامج الدعوي (ولتصنع على عيني) الذي نفذته هيئة التوجيه السياسي والمعنوي, للارتقاء بالمستوي الديني والتعبوي لعناصر من الشرطة الفلسطينية.

وأشار مدير المديرية د. محمد سالم أن استقامة حال الفرد والجماعة هو ضرورة لرجل الأمن، منوهاً الى أن ذلك ينعكس ايجاباً علي العلاقة مع المواطن وتنفيذ القانون.

ودعا سالم إلي استمرار التعاون بين الجانبين في مجالات حفظ وتعليم القرآن الكريم وتنفيذ الدورات الوعظية المتعددة، مثمناً دور واهتمام وزارة الداخلية بتطوير الثقافة الدينية لأبنائها.

