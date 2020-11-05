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المواصلات تناقش مع شرطة المرور الاستعداد للفحص الشتوي

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:28

المواصلات تناقش مع شرطة المرور الاستعداد للفحص الشتوي
المواصلات تناقش مع شرطة المرور الاستعداد للفحص الشتوي

غزة- الرأي

بحثت وزارة النقل والمواصلات مع الإدارة العامة لشرطة المرور، آليات التعاون في تحقيق أهداف الوزارة لحملة " الفحص الشتوي" الهادفة لضمان جاهزية واستعداد المركبات لفصل الشتاء والظروف الجوية القادمة. 

جاء ذلك، خلال اجتماع مشترك صباح اليوم الخميس، في مقر الشرطة، وفي بداية الاجتماع أثنى إسماعيل حسونة رئيس قسم الكراجات ومحطات الخدمة في وزارة النقل والمواصلات على تعاون شرطة المرور مع وزارته في حملات الفحص الشتوي في السنوات الماضية والتي تستمر على مدار 4شهور. 


كما أوضح حسونة أن وزارته أتمت كل التجهيزات والاستعدادات للفحص الشتوي، مبيناً أن الحملة سنتطلق منتصف الشهر الجاري وستعمل في كل محافظات القطاع. 
وأشار إلى أن عدد الدوريات ستكون خلال فترة الحملة ثمانية موزعة كالتالي: دورية في رفح، دوريتين في خانيونس، دوريتين في الوسطى، ودوريتين في غزة، وأخيراً دورية في الشمال، منوهاً إلى أن سيارات الحملة سيكون فيها عنصرين من الشرطة وفاحص من الوزارة. 


وتم الاتفاق مع العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور على آليات التعامل مع المركبات على الطريق.
بدوره دعا العقيد أبو جياب المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات المطلوبة من هذه الحملة تجنباً للحوادث المرورية وللحفاظ على أرواحهم، مشدداً على أن الشرطة لا تهدف من خلال حملة الفحص الشتوي إصدار المخالفات إنما الحفاظ على سلامة المواطنين. 
من جانبه، أكد د.م. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشئون الفنية والهندسية أن الالتزام بهذه الإجراءات يساهم بشكل كبير بالتخفيف من آثار الأحوال الجوية على سلامة المواطنين، وبالتالي انخفاض نسبة الحوادث على الطرق، مشيراً إلى أن وزارته ستوزع مواد توعوية على المركبات وسائقيها بهدف إرشادهم للإجراءات المناسبة

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