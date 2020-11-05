وزارة العمل تناقش مواضيع قانون العمال مع المجلس الأعلى للقضاء

غزة- الرأي

ناقشت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة لعلاقات العمل والإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، مع المجلس الأعلى للقضاء، مجموعة من المواضيع المتعلقة بقانون العمل وتطبيقه.

وحضر جلسة النقاش كل من أ.محمد الكريري مدير عام علاقات العمل، وأ.اعتماد الطرشاوي مدير عام التفتيش وحماية العمل، وأ.عبد الله الأسطل، وحضر عن المجلس الأعلى للقضاء المستشار د.زياد ثابت ، ود.أشرف فارس، وم.ماهر الرفاتي.

وبحث الحضور المواضيع المتعلقة بقانون العمل وتطبيقه وتحصيل حقوق العمال وتقصير فترة التقاضي في المحاكم.

كما وتطرقوا للحديث عن قضايا الفصل التعسفي وإصابات العمل والمخالصات العمالية المطروحة أمام المحاكم، ومشاكل إعادة الهيكلة، وبعض اشكالات وملابسات نصوص القانون، بما يحقق المصلحة والعدالة في تطبيق القانون.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الاستمرار في التواصل من أجل الوصول لرؤية تخدم المصلحة العامة بما يخص العامل وصاحب العمل.

