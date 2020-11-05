التنمية تعلن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الخميس، عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة يوم السبت القادم.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الصرف سيكون في فروع بنك البريد حسب ما يصدر عن البنك من آلية لتوزيع الأسماء حسب الأحرف الأبجدية.
عاجل |
05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:56
16:07الاحتلال يهد منازل ويعتقل شبان في بير الحمام بالنقب
16:00الاحتلال يمدد ولاية "منسق شؤون الأسرى والمفقودين" لديه
15:56التنمية تعلن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة
14:01"دعم الصحفيين" تناقش توفير سبل الحماية للصحفيين من الاعتداءات "الإسرائيلية"
13:55تعليم شرق غزة يكرم الطلبة الفائزين بمسابقة "ابداعات في زمن الكورونا"