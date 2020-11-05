وكالة الرأي الفلسطينية "دعم الصحفيين" تناقش توفير سبل الحماية للصحفيين من الاعتداءات "الإسرائيلية" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يكرم الطلبة الفائزين بمسابقة "ابداعات في زمن الكورونا" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في خان يونس يعقد مسابقة الرسم الالكترونية "إلا رسول الله" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تناقش مواضيع قانون العمال مع المجلس الأعلى للقضاء وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تستأنف الدراسة بمناطق حمراء بقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية تُمهل مُتهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تناقش مع شرطة المرور الاستعداد للفحص الشتوي وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تشارك في تنفيذ البرنامج الدعوي "ولتصنع على عيني" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالداخلية يفتتح دورة بعنوان "العمل بروح الفريق" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغراقة تهنئ وكيل وزارة الحكم المحلي بالمنصب الجديد
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية تعلن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:56

postalllllllllllllllllllll
postalllllllllllllllllllll

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الخميس، عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة يوم السبت القادم.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الصرف سيكون في فروع بنك البريد حسب ما يصدر عن البنك من آلية لتوزيع الأسماء حسب الأحرف الأبجدية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دعم الصحفيين" تناقش توفير سبل الحماية للصحفيين من الاعتداءات "الإسرائيلية"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟