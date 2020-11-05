التنمية تعلن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الخميس، عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة يوم السبت القادم.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الصرف سيكون في فروع بنك البريد حسب ما يصدر عن البنك من آلية لتوزيع الأسماء حسب الأحرف الأبجدية.