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ثلاثية ليل الفرنسى تنهى سلسلة اللاهزيمة لـ ميلان فى 24 مباراة

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:35

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أنهى فريق ليل الفرنسى، سجل اللاهزيمة الذى حققه ميلان الإيطالى خلال الفترة الأخيرة، بعدما سقط الروسونيرى، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي "يوروباليج" بالموسم الجديد 2020-2021، حيث سجل يوسف يازيسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك الروسونيرى بالدقائق 22 من ركلة جزاء، 55، و58 من عمر اللقاء.

وتلقى ميلان الهزيمة الأولى منذ 24 مباراة متتالية بجميع البطولات، لتنتهى السلسلة المثالية التى حققها فى الفترة الماضية، كما أنها تعد هذه الهزيمة هي الأولى التي يتلقاها الروسونيرى في جميع البطولات خلال الموسم الجارى، لكنه يحتفظ بسجل المثالى بدون خسارة فى 18 مباراة بالدوري الإيطالي.

وتلقى ميلان ثلاثة أهداف في مباراة على أرضه في المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ نوفمبر 2011 (هزيمة 2-3 أمام برشلونة).

وخاض ميلان مواجهة ليل بالتشكيل التالى: دوناروما، دالوت، كيير، رومانيولي، هيرنانديز، كيسي، تونالي، كاستيليجو، دياز، كرونيتش، إبراهيموفيتش

وفشلت كتيبة المدرب ستيفانو بيولي في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي فى الدوري الأوروبي، ليتجمد رصيد ميلان عند 6 نقاط في المركز الثانى بفارق نقطة وحيدة خلف ليل الذى انفرد بالصدارة برصيد 7 نقاط، فيما جاء سبارتا براج التشيكى ثالثا برصيد 3 نقاط، وتذيل سيلتك الاسكتلندى الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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