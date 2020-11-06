تقارير تكشف عرض ريال مدريد لتجديد عقد راموس

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادى ريال مدريد الإسبانى، عرض على قائده سيرجيو راموس تمديد تعاقده لمدة موسمين، عقب انتهاء تعاقده الحالى مع الملكى فى الصيف المقبل، ولم يتوصل الريال وراموس إلى اتفاق حتى الآن لتجديد التعاقد، وبإمكانه التوقيع لأى ناد مجانا فى يناير المقبل، حيث ذكر "راديو كوبى"، أن الريال عرض على راموس التمديد لمدة عامين، لكن لن يكون هناك زيادة في الراتب بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة ميلان ويوفنتوس فى ضم اللاعب فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه الملكى فى يونيو المقبل بعدما لم يتوصل لاتفاق حتى الآن للتجديد.

وأوضحت التقارير أيضا إلى أن قائد ريال مدريد مطلوب بقوة أيضاً فى صفوف أرسنال الإنجليزى الذى يريد استغلال الأمر والانقضاض عليه لترميم الخط الخلفى لكتيبة المدرب الإسبانى ميكيل أرتيتا.

من ناحية أخرى، اكتسح سرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسلبانى، المدافع العملاق فرانتس بيكنباور فى استفتاء أفضل قلب دفاع فى تاريخ كرة القدم، بعد هدفه الـ100 مع الفريق الملكى، الذى سجله خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميلان الإيطالى، التى انتهت بفوز الميرنجى بنتيجة 3-2، ليلة الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن سيرجيو راموس بات مرشحاً للفوز بجائزة لأفضل قلب دفاع فى جائزة البالون دور خلال الموسم الجديد، وسيتم تحديد ذلك من قبل المسؤولين عن التصويت له فى مجلة فرانس فوتبول، بعد اكتساحه جميع استطلاعات الرأى الخاصة بلقب أفضل مدافع.

وطرحت الصحيفة الإسبانية استفتاءً عن أفضل قلب دفاع فى تاريخ كرة القدم، وكانت الاستجابة ساحقة، حيث تم التصويت بـ"نعم" بالأغلبية المطلقة لسيرجيو راموس الذى حصد 74٪ من الأصوات متقدماً عن منافسه الرئيسى الألماني فرانز بيكنباور، الذى حصل على 18٪ فقط من الأصوات، وخلفه باريزى وكومان وباساريلا وكانافارو وديسايى وبوبي مور وسامر.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس بات أهم لاعب فى صفوف ريال مدريد بالفترة الراهنة، حيث ظهر الفريق الملكى بشكل سيئ جدا فى غيابه، إضافة إلى الإنجاز الذى وصل إليه المدافع المخضرم هذا الأسبوع، بتسجل هدفه رقم 100 كلاعب في ريال مدريد.