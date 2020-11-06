الرجاء يقترب من إقالة مدربه جمال سلامي بعد الهزيمة أمام الزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي الرجاء البيضاوي اقترب من إقالة مدربه جمال سلامي، عقب الهزيمة التي تعرض لها أمام نادي الزمالك أمس الأربعاء، فى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا، ووفقًا لما ذكره موقع " sport.le360" المغربي أن مصدر داخل النادي أكد أن إدارة النادي الأخضر تتجه إلى الإنفصال عن جمال السلامي، وذلك بعد نهاية الموسم الكروي الحالي، رغم التتويج بلقب الدوري المغربي.

وغادر فريق الرجاء الرياضي منافسات دوري أبطال إفريقيا من دور النصف النهائي، عقب خسارته أمام الزمالك بأربعة أهداف لواحد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

وكانت جماهير الرجاء قد طالبت برحيل سلامي بعد الخروج المذل من نصف نهائي الأبطال، وطالبت بإبعاده والبحث عن مدرب جديد يقود الفريق الموسم المقبل.

وهاجمت الجماهير الرجاوية، عبر الصفحة الرسمية لفريقها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المدرب سلامي، وحملته مسؤولية الإقصاء المر أمام الزمالك بسبب تغييراته السيئة التي قلبت موازين مباراة الأمس، خاصة بعد تغيير عميده محسن متولي ولاعب خط وسط ميدانه عمر العرجون .

يذكر أن جمال سلامي نجح في قيادة الرجاء خلال الموسم المنقضي، للفوز بلقب الدوري المغربي الذي لم يفز به منذ موسم 2013/2012 ووصل رفقته لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا الذي غاب عنه منذ 2005، بالإضافة إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).