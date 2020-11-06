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"الرسائل المجدولة"...تعرف على تفاصيل تقنية جوجل الجديدة

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:47

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كشفت تقارير صحفية عالمية تفاصيل التقنية الجديدة التي أطلقتها شركة "جوجل" الأمريكية، تحت اسم "الرسائل المجدولة"، وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن جوجل بدأت في اختبار ميزة "جدولة" الرسائل القصيرة، عبر تطبيق الرسائل الخاصة بها.

ووفقًا لما ذكره موقع "سبوتنيك"، تسمح تلك التقنية بإمكانية الرسائل تلقائيا في وقت محدد يرغب فيه المستخدم.

كما أن الطريقة التي تعمل بها تقنية "جوجل" الجديدة هي أنك تقوم بصياغة رسالة وتضغط طويلاً على زر "إرسال" في الدردشة، ما يمنحك أربعة خيارات - ثلاثة منها هي توقيتات محددة مسبقًا، والخيار الرابع يتيح لك اختيار التاريخ والوقت الذي تفضله.

تظهر معاينة للرسالة المجدولة في الدردشة، ويمكنك الضغط عليها لإجراء أي تغييرات على الرسالة أو إرسالها فورًا أو حذفها.

لا تزال تقنية "جوجل" قيد الاختبار والتجربة، وليست متاحة لكل مستخدمي تطبيق "جوجل" للرسائل.

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