إجراء أول عملية جراحية باستخدام الروبوت دافنشي في روسيا

أجريت أول عملية جراحية بمساعدة أحدث نظام جراحي روبوتي "دافنشي" في 2 نوفمبر، في سانت بطرسبورج، وأشرف على العملية نائب كبير الأطباء في مستشفى سانت بطرسبورج رقم 40، دميتري جلاديشيف: "هذا جيل جديد من روبوت دافنشي، وهو نوع ثوري حقًا، ويتيح لك أداء العمليات بشكل أسرع وأكثر دقة وبأقصى قدر من الدقة للعمل مع الأدوات المبتكرة".

ووفقًا لما ذكره موقع "سبوتنيك"، تم إجراء العملية الجراحية باستخدام الأذرع الروبوتية الأربعة الموصولة مع كاميرا بصورة ثلاثية الأبعاد.

وأشار الطبيب: "حركات الروبوت تكرر تمامًا حركات يدي الجراح في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، ويتحكم الجراح بالعديد من الأذرع، ما يجعل من الممكن العمل كما لو كان لديه أربعة أيادي".

وأوضح أن حركات الجراح بديهية، والصورة ثلاثية الأبعاد تعطي الانطباع بأن الجراح يجري العملية بيديه، وبمساعدة دافنشي، سيكون من الممكن توسيع نطاق العمليات الجراحية، وستصبح العمليات نفسها أقل صدمة، وهكذا، يستعد ثلاثة مرضى خضعوا لعمليات الأورام الأسبوع الماضي الخروج من المستشفى.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن "إنجاز طبي جديد، يضاف إلى سلسلة الإنجازات الصحية للوزارة"، بنجاح الروبوت "دافنشي"، بإتمام 3 عمليات جراحية.