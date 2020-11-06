الحكم المحلي وشخصيات عامة يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة-الرأي

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي، مع رجال الأعمال واتحاد الانشاءات الصناعية التعاون المشترك لللنهوض بالهيئات المحلية وخدماتها .

جاء ذلك، خلال زيارتهم لوزارة الحكم المحلي لتهنئه وكيلها م.أحمد أبو راس بتوليه منصب وكيل الوزارة، حيث ضم الوفد كل من أ. على الحايك رئيس إتحاد الصناعات الانشائية والوفد المرافق له ، وكان في استقبالهم وكيل الوزارة المهندس أحمد أبوراس م. رامي المصري نائب مدير الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة.

ورحب وكيل وزارة الحكم المحلي بالحضور،مؤكدا على دورهم الهام في أهمية التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات التي تعاني منها الهيئات المحلية

كما استعرض أبو راس أهم المشاريع التي نفذتها وزارة الحكم المحلي مؤخرًا والمشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن من قبل الهيئات المحلية .

من جهته، أكد أبو راس على أهمية دور وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص في تسيير أمور متطلبات الهيئات المحلية والوزارة وأبدى ترحيباً كبيراً لاقتراحاتهم.

