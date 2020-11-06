الأوقاف تعقد اجتماعًا لمناقشة الرؤية الاعلامية للمرحلة المقبلة

غزة-الرأي

عقدت الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في وزارة الأوقاف اجتماعاً مع مندوبيها وممثلي الدعوة الالكترونية في الدوائر والمديريات التابعة للوزارة، بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا ومدير عام العلاقات العامة والاعلام أ. أنور أبو شاويش ومدير الاعلام أ. رمزي النواجحة ومدير اذاعة القرآن الكريم التابعة للوزارة د. عادل الهور.

وأكد الأغا علي ضرورة العمل على بناء نظام اعلامي قوي ينسجم مع السياسة الاعلامية الدعوية التي تتحلي بها الأوقاف, وإظهار زوايا طيبة غافلة عند الآخرين، منوهاً أن الأوقاف باتت أمام تحديات كبيرة وعديدة يجب التغلب عليها من خلال المسار والبعد الاعلامي الفاعل.

وشدد علي ضرورة تغيير الحالة النمطية السائدة عند الناس من خلال استعادة الثقة مع الجمهور, وعمل توأمة اعلامية مع المؤسسات المجتمعية لتكوين صورة ذهنية حسنة تعزز مكانة الوزارة في كافة المجالات.

من جانبه، أوضح أبو شاويش طبيعة العمل المراد انجازه لضمان الوصول إلي كافة شرائح المجتمع بقدرات اعلامية متطورة ، مثمناً في الوقت ذاته كافة الجهود المبذولة في متابعة فعاليات وأنشطة الوزارة خاصة في نشر تعليمات وتوجيهات الوزارة في ظل جائحة كورونا.

من جهته، استعرض النواجحة الآليات والأساليب التي سيتم العمل خلالها في المرحلة المقبلة، داعياً إلي تحسين القدرات الذاتية والاعلامية لتحقيق رؤية النهوض التي تسعي إليها الوزارة.

هذا وتخلل الاجتماع مناقشة الآراء والأفكار التي من شأنها الارتقاء بالمجال الاعلامي المطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة.

