برشلونة وأتلتيكو مدريد يستعدان بقوة للجولة المقبلة من الليجا

واصل فريق برشلونة تدريباته استعدادا لمواجهة ريال بيتيس السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وكان الفريق الكتالوني قد تعادل في الجولة الماضية أمام ألافيس بهدف لكل فريق ليواصل الترنح محليا هذا الموسم حيث كان آخر فوز قد حققه في الجولة الرابعة أمام سيلتا فيجو.

وأعلن المدير الفني للبرسا، الهولندي رونالد كومان قائمة الفريق لخوض مواجهة ريال بيتيس، حيث شهدت غياب الثلاثي أراوخو وكوتينيو وأومتيتي للإصابة، بينما تم استدعاء مينجويزا وكونراد وتيناس من فريق الشباب.



ويحتل برشلونة، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط جمعها من فوزين وتعادلين.



من جهة أخرى واصل أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع في الليجا، استعداداته لمواجهة قادش وسط العديد من الغيابات بعدما انضم لاعب الوسط توماس ليمار إلى قائمة اللاعبين الغائبين بجانب كل من دييجو كوستا ويانيك كاراسكو وفيكتور ماتشين "فيتولو" وشيمي فيرساليكو.



بينما تدرب لاعب الوسط الفرنسي جيوفري كوندوجوبيا مع زملائه الجدد بشكل طبيعي، بعدما انضم إلى فريق "الروخيبلانكوس" قبل أيام قادما من فالنسيا لتعويض رحيل الغاني توماس بارتي.



وخلال هذه المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي، عمل المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على احتمالية عودة ماريو هيرموسو لشغل موقع الظهير الأيسر ليحل محل البرازيلي رينان لودي.