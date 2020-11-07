وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحافظ على سرية بياناتك خلال استخدام الإنترنت؟ وكالة الرأي الفلسطينية FaceApp يدعم الآن وضع الفلاتر على الفيديوهات وكالة الرأي الفلسطينية صراصير سايبورج مصممة لإكمال المهام داخل منزلك وكالة الرأي الفلسطينية شرب الماء الساخن يساعد فى تخفيف أعراض الجيوب الأنفية وكالة الرأي الفلسطينية الإصابة بفيروس كورونا بدون أعراض يمكن أن تؤذى قلبك وكالة الرأي الفلسطينية الطماطم وصفة سحرية لمقاومة الأمراض الالتهابية وكالة الرأي الفلسطينية ليفاندوفسكى يهين دورتموند بكعب خرافى بكلاسيكو البوندزليجا وكالة الرأي الفلسطينية مدرب منتخب البرازيل يبقى على نيمار فى قائمة السليساو رغم الإصابة وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة وأتلتيكو مدريد يستعدان بقوة للجولة المقبلة من الليجا وكالة الرأي الفلسطينية تحذير خطير من "الصحة"حول كورونا
أخبار » الرياضة و الملاعب

برشلونة وأتلتيكو مدريد يستعدان بقوة للجولة المقبلة من الليجا

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:26

1
1

واصل فريق برشلونة تدريباته استعدادا لمواجهة ريال بيتيس السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وكان الفريق الكتالوني قد تعادل في الجولة الماضية أمام ألافيس بهدف لكل فريق ليواصل الترنح محليا هذا الموسم حيث كان آخر فوز قد حققه في الجولة الرابعة أمام سيلتا فيجو.

وأعلن المدير الفني للبرسا، الهولندي رونالد كومان قائمة الفريق لخوض مواجهة ريال بيتيس، حيث شهدت غياب الثلاثي أراوخو وكوتينيو وأومتيتي للإصابة، بينما تم استدعاء مينجويزا وكونراد وتيناس من فريق الشباب.

ويحتل برشلونة، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط جمعها من فوزين وتعادلين.

من جهة أخرى واصل أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع في الليجا، استعداداته لمواجهة قادش وسط العديد من الغيابات بعدما انضم لاعب الوسط توماس ليمار إلى قائمة اللاعبين الغائبين بجانب كل من دييجو كوستا ويانيك كاراسكو وفيكتور ماتشين "فيتولو" وشيمي فيرساليكو.

بينما تدرب لاعب الوسط الفرنسي جيوفري كوندوجوبيا مع زملائه الجدد بشكل طبيعي، بعدما انضم إلى فريق "الروخيبلانكوس" قبل أيام قادما من فالنسيا لتعويض رحيل الغاني توماس بارتي.

وخلال هذه المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي، عمل المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على احتمالية عودة ماريو هيرموسو لشغل موقع الظهير الأيسر ليحل محل البرازيلي رينان لودي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دعم الصحفيين" تناقش توفير سبل الحماية للصحفيين من الاعتداءات "الإسرائيلية"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟