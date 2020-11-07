مدرب منتخب البرازيل يبقى على نيمار فى قائمة السليساو رغم الإصابة

قرر أدينور ليوناردو باتشي ‘تيتي’ الإبقاء على نيمار ضمن قائمة اللاعبين المستدعين لمنتخب البرازيل من أجل مواجهة فنزويلا وأوروجواي في تصفيات التأهل لمونديال 2022 بقطر، رغم إصابة مهاجم باريس سان جيرمان، وذلك بعد اجتماع مع ممثلي النادي الفرنسي والذين حصلوا على ضمانات بعدم تعريض صحته للخطر.

ويتعافى مهاجم البي إس جي من إصابة في عضلات الساق اليسرى ولن يكون بوسعه اللعب حتى 13 من الشهر الجاري أمام فنزويلا، حسبما كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان له الجمعة.



وأكد طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار ثقته في "تعافي نيمار" على نحو جيد، وأن يكون جاهزا بعد أربعة أيام من لقاء أوروجواي في مونتيفيديو.



وأوضح لاسمار "اتواصل بشكل مستمر مع طبيب بي إس جي ونعلم الحالة البدنية لنيمار منذ إصابته في دوري الأبطال".



وبدا الطبيب متفائلا بأن يتمكن نيمار من التعافي في الوقت المناسب قبيل مواجهة الـ(سيليستي) عن طريق "أسبوع من العلاج المكثف".

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية إسبانية، مؤخرا عن أن النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، اقترب من تمديد عقده مع البي إس جى، وإلغاء فكرة الرحيل عن الفريق الفرنسى نهائيًا خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهى تعاقد نيمار مع باريس سان جيرمان فى صيف 2022، بعد أن انضم للبى إسى جى فى 2017 فى صفقة تاريخية بلغت 222 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نيمار على وشك التوقيع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان لأنه يعلم تماما أن برشلونة لا يملك المال لإعادة التعاقد معه، فى الصيف المقبل.

وطلب النجم البرازيلى الحصول على نفس راتبه الحالى، المقدر بـ 36 مليون يورو سنويا، وتسير المفاوضات بين الطرفين بشكل جيد، ولكن لم يتم الإعلان عن أى شئ رسمى حتى الأن.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن نيمار أبدى استعداده لتمديد عقده لمدة 5 مواسم مع باريس، وأبلغ إدارة سان جيرمان، بشروطه المادية من أجل تمديد عقده مع النادى.