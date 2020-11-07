ليفاندوفسكى يهين دورتموند بكعب خرافى بكلاسيكو البوندزليجا

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ الألمانى، واحدا من أجمل الأهداف في كلاسيكو ألمانيا فى شباك فريقه السابق بوروسيا دورتموند بالبوندزليجا موسم 2017-2018.

وهز ليفاندوفسكى شباك دورتموند بكعب رائع بعدما حول عرضيه زميله كيميش في الشباك فى الدقيقة 37 من زمن المباراة التى حسمها بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالدوري الألماني، يوم 4 نوفمبر من عام 2017.

يذكر أنه يلتقى فريق بايرن ميونخ مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في المواجهة المقرر إقامتها في السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت، في قمة منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الألماني "بوندزليجا" بالموسم الجديد 2020-2021.